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亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 15:36 BJT

中国能源：8月末商业原油库存环比升9.67%，成品油库存降5.28%--新华OGP

路透上海9月23日 - 新华社旗下能源刊物中国油气新闻(OGP)周一报导称，中国8月末的商业原油库存环比增长9.67%，成品油库存则环比下降5.28%。

OGP报导称，在截至8月末的成品油库存中，汽油库存较7月末下降7.85%，柴油库存下降3.91%，煤油库存则下降1.35%。但报导未提供具体的成品油库存数量。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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