台湾已公布经济指标--2013/9/24

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 7月 +2.07% -0.40% r 9/26 -- *季调失业率 8月 4.19% 4.18% 10/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 -0.79% +0.06% r 10/7 -- 外汇存底(亿美元) 8月底 4,093.88 4,091.18 10/4 -- 商品出口(y/y) 8月 +3.6% +1.6% 10/7 -- 商品进口(y/y) 8月 -1.2 +6.8% 10/7 -- M2货币总计数(y/y) 7月 +5.42% +4.82% 9/25 -- 外销订单(y/y) 7月 +0.5% -3.5% 9/25 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 138.0 +110.6 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +38.8 +21.5 11/20 -- 国内生产总值(GDP) 第二季统计 +2.49% +1.62% r -- -- 值 重贴现率(%) 6月27日 1.875% 1.875% 9/26 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
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