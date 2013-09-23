《中国上海证交所A+B股股价对比表》--9月23日

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
路透香港9月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:34时,1美元=6.1185人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 美元) 价 仪电电子 4.25 0.41 1.69 市北高新 9.34 0.581 2.63 大众交通 7.24 0.688 1.72 永生投资 15.85 1.15 2.25 老凤祥 23.96 2.467 1.59 S中纺机 17.53 0.653 4.39 鼎立股份 12.6 0.677 3.04 氯碱化工 7.34 0.482 2.49 双钱股份 10.49 0.722 2.37 海立股份 7.61 0.58 2.14 浦东金桥 15.52 1.148 2.21 外高桥 53.03 2.693 3.22 ST联华 17.48 1.2 2.38 锦江投资 13.49 0.903 2.44 中路股份 14.34 0.829 2.83 金山开发 14.92 0.604 4.04 海欣股份 7.73 0.532 2.37 耀皮玻璃 6.22 0.526 1.93 大江股份 5.78 0.354 2.67 上柴股份 13.44 0.79 2.78 丹化科技 9.12 0.645 2.31 上海三毛 10.79 0.878 2.01 友谊股份 10.31 1.291 1.31 上工申贝 7.55 0.5 2.47 上海机电 14.71 1.279 1.88 宝信软件 27.92 1.753 2.60 上海物贸 16.16 0.773 3.42 自仪股份 7.38 0.593 2.03 上海普天 10.57 0.617 2.80 陆家嘴 22.61 1.769 2.09 华新水泥 12.88 1.387 1.52 锦江股份 15.06 1.501 1.64 鄂尔多斯 7.17 0.842 1.39 华电能源 2.6 0.303 1.40 SST天海 5.08 0.29 2.86 大名城 5.68 0.43 2.16 东方通信 6.22 0.497 2.05 黄山旅游 11.47 1.3 1.44 开开实业 10.27 0.722 2.32 海南航空 2.1 0.401 0.86 ST轻骑 3.84 0.311 2.02 振华重工 3.76 0.43 1.43 锦州港 4.04 0.392 1.68 九龙山 3.06 0.322 1.55 凌云股份 6.48 0.576 1.84 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。