《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--9月23日

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
路透香港9月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:38时,1港元=0.78899人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价 A/B股比价 元) (港元) 万科 9.69 14.65 0.84 深物业 9.05 7.35 1.56 南玻 9.05 6.31 1.82 深康佳 3.48 2.63 1.68 ST中华 4.19 1.56 3.40 ST中冠 10.35 4.92 2.67 深深宝 8.13 5.89 1.75 深华发 6.94 3.78 2.33 深赤湾 15.11 14.62 1.31 招商地产 25.58 24.11 1.34 特力 7.05 4.85 1.84 飞亚达 7.43 6.50 1.45 一致药业 39.99 33.07 1.53 深深房 3.68 2.89 1.61 ST盛润 7.04 5.79 1.54 深南电 4.11 2.72 1.92 深纺织 7.94 5.63 1.79 方大集团 5.96 3.05 2.48 深国商 24.87 13.05 2.42 深赛格 5.09 2.88 2.24 宝石 18.35 10.63 2.19 小天鹅 9.10 8.64 1.33 粤高速 2.98 2.62 1.44 晨鸣纸业 4.44 3.84 1.47 ST珠江 3.57 2.66 1.70 丽珠 40.15 35.00 1.45 美菱电器 3.83 3.95 1.23 大冷股份 8.30 6.18 1.70 粤电力 4.94 4.40 1.42 佛山照明 6.37 5.25 1.54 江铃汽车 16.52 21.81 0.96 沙隆达 11.22 6.36 2.24 苏常柴 6.32 4.55 1.76 威孚高科 24.17 21.40 1.43 古井贡酒 20.20 15.16 1.69 ST东海 6.53 4.89 1.69 长安汽车 10.65 11.30 1.19 京东方 2.19 1.93 1.44 鲁泰 8.25 8.80 1.19 本钢板材 3.03 2.57 1.49 张裕 31.89 26.50 1.53 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。