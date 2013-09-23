路透基点：华灿光电（苏州）有限公司获得1.5亿美元项目贷款

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
路透9月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称， 华灿光电（苏州）有限公司已经为LED（Light Emitting Diode，发光二极管）生产项目寻得1.5亿美元六年期贷款。
国家开发银行苏州分行担任牵头行，承贷1.4亿美元。交通银行苏州分行亦参与，承贷1,000万美元。
据消息人士，该贷款的全部收益介于300-400个基点的区间中段，在经过两年宽限期后，每半年一次分期偿付。
在深圳上市的母公司华灿光电为此贷款提供担保，以工厂和设备为抵押。
预计将在本月末以前完成签约。
据公司此前通告，华灿光电（苏州）有限公司成立于去年8月，投资额为18.1亿元人民币，坐落在江苏省张家港市。
华灿光电股份有限公司的前身是武汉华灿光电有限公司，是国内领先的LED芯片供应商。公司称今年上半年营收为1.118亿人民币，净利为1,429万人民币，分别较上年同期下滑40%和62%。（完）
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
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路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。