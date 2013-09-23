路透基点：华灿光电（苏州）有限公司获得1.5亿美元项目贷款

路透9月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称， 华灿光电（苏州）有限公司已经为LED（Light Emitting Diode，发光二极管）生产项目寻得1.5亿美元六年期贷款。

国家开发银行苏州分行担任牵头行，承贷1.4亿美元。交通银行苏州分行亦参与，承贷1,000万美元。

据消息人士，该贷款的全部收益介于300-400个基点的区间中段，在经过两年宽限期后，每半年一次分期偿付。

在深圳上市的母公司华灿光电为此贷款提供担保，以工厂和设备为抵押。

预计将在本月末以前完成签约。

据公司此前通告，华灿光电（苏州）有限公司成立于去年8月，投资额为18.1亿元人民币，坐落在江苏省张家港市。

华灿光电股份有限公司的前身是武汉华灿光电有限公司，是国内领先的LED芯片供应商。公司称今年上半年营收为1.118亿人民币，净利为1,429万人民币，分别较上年同期下滑40%和62%。（完）