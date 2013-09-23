台湾货币市场：9月24日及本提存期资金预期变化一览表

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透台北9月24日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期4,192亿台币。
--97甲6期公债付息17亿台币。
--101甲9期公债付息8.4375亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期1兆(万亿)2,981.9亿台币 ：
09/25 1,618.00亿台币
09/26 3,958.90亿台币
09/27 844.20亿台币
09/30 1,993.50亿台币
10/01 742.00亿台币
10/02 531.20亿台币
10/03 3,294.10亿台币
--公债还本付息33.25亿台币
09/28 89甲3期付息24.5亿台币
09/30 100甲9期付息8.75亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--营利事业所得税月底暂缴；去年同期估约1,000亿台币左右。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
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