台湾债市：10年券殖利率收创逾一个月新低，美联储未宣布缩减QE计划

* 10年券殖利率连五日收低，创逾一个月收盘低点 * 美联储未宣布缩减QE规模计划，但趋势并未改变 * 第四季发债计划未见意外，明日新五年券登场 路透台北9月23日 - 台湾10年期公债102/10 殖利率周一收低，创10年券殖利率 逾一个月收盘低点。因美国联邦储备理事会(美联储/FED)意外地并未宣布收紧量化宽松(QE)规模，且因热钱持 续涌进汇市，也令五年期公债102/2 跟着收低。 由于台债殖利率已连续五个交易日大幅向下修正，10年券回档幅度逾15个基点。交易商认为，虽不能排除 还有向下测试的机会，但毕竟跌幅已大，且追价买盘偏向谨慎，因此要见到一波到底的行情不太容易。 “银行端有获利了结卖压，从借券量看，没有新的空单进场，显示筹码慢慢在散出来。”一证券商交易主 管说。 另一外商银行交易员也指出，虽然美联储做出暂不缩减QE规模的决议，“但延后不代表没有，对多方而言 ，现在应该在思考，利率下来要不要PT(获利了结)?” 路透调查的大部分分析师认为，在上周三意外决定暂不缩减每月850亿美元的购债措施之前的几个月里， 美国联邦储备理事会(美联储/FED)未能明确传达其政策意向。自周四以来进行的最新调查显示，美联储将于12 月缩减购债规模。 10年公债殖利率前波收盘低点是在8月20日的1.6236%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/2 -3.00 1.0750 1.0750-1.0750 0.5 10 102/10 -3.77 1.6473 1.6360-1.6550 92.0 财政部于今日公布第四季发债计划，内容平实无奇，并未出现市场预期将减发长券或是增发短券筹码的情 形。唯一值得留意的，就是明日要展开发行前交易的五年新券102/11，规划为可分割公债，票面利率订在1.25 %。 一外商银行交易员表示，先前大家对可分割公债交易意愿不高，主要是财政部将票面利率订在2.0%的偏高 位置，由于有前手息的考量，将影响外资接受意愿。如今向下调整，或许会让该券交易趋向活络。 另一证券商交易主管则称，新五年券登场，可能会让10年券的交易热度降低。“作多五年的就不买10年， 空五年的也不怕轧，10年券交易将不会太热。” 台湾财政部表示，第四季将发行1,250亿台币甲类公债，上季发行量为1,083.034亿。此外，第四季还将发 行1,050亿台币国库券，上季则发行1,545.5亿台币。 本周全球重要数据及事件有： 周一 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)9月初值。 周二 美国消费者信心指数、欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼就货币政策未来发表演讲。 周三 美国耐久财(耐用品)订单。 周四 台湾央行举行第三季理监事会议。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6473 5 102/2 1.0750 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)