路透基点：苏州虎丘婚纱完成10年期贷款案，有四家银行加入--RLPC

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
路透9月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，由国家开发银行苏州分行牵头的苏州虎丘婚纱投资有限公司14亿元人民币(2.29亿美元)10年期贷款案已经完成，有四家银行参与。
国开行苏州分行承贷7亿元人民币。此外，中国农业银行苏州分行(承贷3亿元)、交通银行(承贷2亿元)、中国银行(承贷1亿元)和中信银行(承贷1亿元)也以一般参贷行头衔加入此案。
据消息人士，贷款有两年宽限期，过后每半年分期偿还。
预计本案将在9月末以前完成签约。
一如先前报导，这笔贷款的利率为中国人行基准利率的100%。
贷款资金将用于江苏省苏州的虎丘婚纱城。根据虎丘婚纱城官网资料，项目总投资额为27亿元人民币。
借款方是由苏州城市投资发展有限责任公司与金阊新城建设开发有限公司按50%：50%股权比例出资设立。两家母公司皆为国有企业。（完）
(编译 高琦 审校)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
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路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。