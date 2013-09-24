路透专访：中国企业海外收购房产有助人民币国际化--第一太平戴维斯

* 中国企业投资海外房地产意欲持续上升

* 为人民币国际化铺路战略之一

* 料海外资金不会大量回流欧美

记者 梁慧仪

路透香港9月24日 - 近年中国公司投资海外房地产的意欲持续上升，地产咨询商--第一太平戴维斯 中国区董事长刘德扬认为，除了因内地政府鼓励“走出去”及海外不乏投资机会外，也是为日后人民币国际化而铺路。

据该行的数据，过去三年中国公司于海外房地产的投资额由2010年的9亿美元增加至2012年的56亿美元，今年以来的投资额更已超过去年；保守估计未来10年的年均投资增速可达20%。

“不少中国公司发展到很大的规模，需要离开中国去国外（投资）；政府也鼓励走出去，不能关上门独大。”刘德扬在上海接受路透电话专访时称。

他表示，虽然欧美经济仍然脆弱，但仍不乏不错的投资机会；此外，他认为内地企业增加投资海外房地产，也好为日后人民币国际化铺路。

“要别人接受人民币，首先你是否一名投资者？要多投资，别人才会留意你的存在，才会开始给面子。所以中国要人民币国际化，首先要人家知道你的存在。”刘德扬说。

“就好像以前在外国消费用VISA，现在可以用银联。同一道理，我买得多，你自然会迁就我。”他作了个比喻。

**保险资金成房地产投资新力量**

今年以来中国企业在海外进行了多宗触目的房地产收购，例如平安保险 以2.6亿英镑买下英国伦敦地标建筑Lloyds of London大楼；绿地集团斥资10亿美元收购美国洛杉矶中心区大都会项目，是中国房企在美国最大的房地产收购案；龙头房企--万科 也在香港、美国和新加坡投资房地产。

市场预期，中国的保险公司未来会更多地投资海外商业房地产。世邦魏理仕估计，中资保险业基金有达140亿美元已准备流入海外房地产市场，预料将看重一些高透明度的市场，包括英国、美国、加拿大、新加坡及澳洲将成为主要目标，料一线办公楼将备受追捧。

第一太平戴维斯估计，中国保险公司管理资产总额达到7.7万亿元人民币，其中不超过10%的部分可以用于投资房地产。该行指出，中国的公共基金和国家社保基金目前被禁止投资房地产，如果政策管制解除，将会为市场带来巨大的资本。

内地企业觊觎海外投资机会，而美国量化宽松(QE)退市终会发生，但刘德扬并不担心海外资金会大量回流欧美。他指出，目前欧洲市场在调整过程中，复苏并不明显，而美国经济数据亦时好时坏。况且，中国市场仍有很多开放的空间，加上即将成立的上海自由贸易区，都是鼓励经济更开放，所以相信资金不会轻易离开中国。

对于今年以来内地“地王”频现，刘德扬认为，主要是前几年土地市场受调控影响，地价累积了一定跌幅，平均下来升幅不算太多。况且近期一线城市的住房销售不错，楼价按年上升不少，也会反映在地价上。

他表示，虽然个别“地王”的成交价溢价较大，但亦有不少土地只有20-30%的溢价，故难以一概而论土地价格是否升得过份。