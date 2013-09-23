全球金市：金价在动荡交投中逆转跌势，美联储系焦点所在

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1325.71 0.72 +0.05 -20.83
现货银 21.70 -0.09 -0.41 -28.34
现货铂金 1430.24 2.84 +0.20 -6.82
现货钯金 716.72 2.52 +0.35 3.57
COMEX期金 1326.10 -6.40 -0.48 -20.87 34010
COMEX期银 21.75 -0.18 -0.81 -28.23 14967
汇率
欧元/美元 1.3533
美元/日圆 99.05
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。