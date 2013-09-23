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亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 16:19 BJT

全球金市：金价在动荡交投中逆转跌势，美联储系焦点所在

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1325.71 0.72 +0.05 -20.83

现货银 21.70 -0.09 -0.41 -28.34

现货铂金 1430.24 2.84 +0.20 -6.82

现货钯金 716.72 2.52 +0.35 3.57

COMEX期金 1326.10 -6.40 -0.48 -20.87 34010

COMEX期银 21.75 -0.18 -0.81 -28.23 14967

汇率

欧元/美元 1.3533

美元/日圆 99.05

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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