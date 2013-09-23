更新版 1-《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月23日

(新增债券到期条目并厘清表格统计时段) 路透上海9月23日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行 公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(9月23日-9月28日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------ 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 -------------------------------------------------------------------------- 中银互利分级 中银基金 民生银行 9/10-9/24 B发行时间为9/10-9/16 债券A/B 华安沪深300 华安基金 兴业银行 9/2-9/25 量化增强A/C 国投瑞银策略 国投瑞银基金 中国银行 9/9-9/25 精选灵活配置混合 博时双月薪 博时基金 建设银行 8/29-9/27 定期支付债券 鹏华全球 鹏华基金 工商银行 8/29-10/18 高收益债债券（QDII） 融通通祥一年 融通基金 建设银行 9/16-10/18 目标触发式灵活配置混合 海富通一年定期 海富通基金 工商银行 9/16-10/18 开放债券 大摩品质生活 摩根士丹利华鑫基金 建设银行 9/23-10/25 精选股票 景顺长城沪深 景顺长城基金 农业银行 9/23-10/25 300指数增强 ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 广东省 121 5/7年 地方政府债 9/17-9/23 国开行 60 1年 固息金融债 周一 第36、37、38、40期增发债 70 3年 固息金融债 60 5年 固息金融债 70 10年 固息金融债 进出口行 70 3年 固息金融债 周一 80 5年 周三 国开行 至多50 1年 固息金融债 周四 第36、37、38、39和40期增发债 至多50 3年 至多50 5年 至多40 7年 至多50 10年 农发行 80 7年 固息金融债 周四 ===================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------ 央票到期 逆回购到期 合计 50 180 -130 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 进出口行 固息金融债 150 周二 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 因十一公共假期，本周统计时间段为本周一到本周六。 ==================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 =====================================================================================(完) (整理 吴芳; 审校 曹巍浩)