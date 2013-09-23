基金观点：未来3-6月中港股市前景乐观，受助于内地经济改善--宏利

路透香港9月23日 - 加拿大寿险商宏利金融 旗下资产管理部门周一称，对于未来3-6个月中港股市前景感到乐观，因中国内地经济活动出现改善，并持续推行经济改革。

近月中国经济趋稳，美国又意外地未缩减刺激计划规模，带动港股恒生指数 自6月低位回升20%，上周以近八个月高位收市。

宏利资产管理（亚洲）股票部执行总监梁健辉接受路透访问时称，对市场前景感到乐观，一方面是投资者对今年企业盈利前景感到更为明朗，估值处于吸引水平；另一方面，采购经理指数和其他经济数据有所改善，反映中国经济转佳，通胀维持可控水平，而欧美经济亦录得改善，利好内地出口。

“尽管恒生指数自6月底以来大幅回升，但市场仅从过于悲观的气氛重返中性立场。”他并称，预期恒生指数将于今年底前上试24,000点关口，以反映企业盈利增长和内地持续推行经济改革。

内外需双双改善，带动中国经济持续回暖。稍早公布的汇丰9月中国制造业PMI初值创下六个月最高位，产出和新订单分项指数升幅明显，经济趋于稳健将为推进改革创造更有利环境。

港股周一受台风影响只有半日市，恒生指数回吐0.56%，报23,371.54点，与今年2月高位23,945点相差约570点。

梁健辉称，在未来数个月，主导市场走势的因素仍然是美国缩减量宽(QE)的步伐、中国经济数据、银行体系的流动资金状况以及内地于11月三中全会公布的改革政策。而宏利看好银行、房地产、水泥和博彩板块。

他指出，银行板块目前估值吸引，并预期不良贷款会减少。而房地产板块受需求持续上升及上市地产商年初至今销情理想所支持，水泥板块于今年第四季踏入行业高峰期，相信能带动材料的需求，并可望支持价格上升。至于博彩板块受惠于中国内地中产家庭数目持续增加，到澳门旅游可对此板块带来支持。