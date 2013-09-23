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货币新闻 | 2013年 9月 23日 星期一 16:42 BJT

台湾央行：共发行7,989.75亿台币存单，发行余额减425.6亿

路透台北9月23日 - 台湾央行周一公布，今日共发行7,989.75亿台币存单，相较存单到期8,415.35亿台币，存单发行余额减425.6亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 7,773.25

91天期 0.93 161.50

182天期 1.05 55.00

央行上日共发行486亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,425.35亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周三超额准备为负7亿台币，累计至周日超额准备为709亿，加计前期1%的超额准备为1,498亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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