台湾央行：共发行7,989.75亿台币存单，发行余额减425.6亿

中国经济：对外投资不容明修栈道暗度陈仓，严惩违规境外投资项目--新华
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
路透台北9月23日 - 台湾央行周一公布，今日共发行7,989.75亿台币存单，相较存单到期8,415.35亿台币，存单发行余额减425.6亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 7,773.25
91天期 0.93 161.50
182天期 1.05 55.00
央行上日共发行486亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,425.35亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后上周三超额准备为负7亿台币，累计至周日超额准备为709亿，加计前期1%的超额准备为1,498亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。