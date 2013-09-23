中国债市：现券收益率反弹，资金趋紧与PMI数据向好双重施压

路透上海9月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率反弹。交易员表示，继昨日现券收益率一波跌势之后，今日受资金利率继续走升拖累，短期品种抛压较重；而稍早公布的PMI数据亦利空债市，部分长端品种收益率受此影响走势承压。

“收益率反弹的力度好强，短端主要还是资金面的紧张情绪(造成的)，1317(国债)基本上把昨天的跌幅都回补了，”广发银行交易员李海涛称，短期内市场主要对流动性比较敏感，密切关注明日央行的公开市场操作。

中国银行间市场周一主要回购加权利率涨势不改。交易员表示，季末和国庆节双重因素继续施压，机构谨慎应对，部分大型商业银行也加入拆借队伍，短期资金需求较强。

“今天收益率回升，(除了)资金紧张，其次是汇丰PMI初值公布的影响，”华北一银行交易员表示，如果能够确定是短期资金面紧张的话就不会对长债造成太大影响，“若没有对资金面紧张的担忧，维持相对宽松的话，我觉得七年国债收益率打到3.80%也是有可能的。”

内外需双双改善，带动中国经济持续回暖。汇丰9月中国制造业PMI初值创下六个月最高位，产出和新订单分项指数升幅明显，经济趋于稳健将为推进改革创造更有利环境。

剩余期限约2.9年的固息国债130017券最新成交 在3.8700%，上日尾盘为3.8000%。

盘中一度创下上市以来新高的国债期货12月合约 周一收报94.350元，涨0.132元，或0.14%，全日成交7,345手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.8687 4.3997

上日 3.5889 4.0066

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8240/3.7680 国债参考率报价 3.6290/3.5510 金融债参考率报价 4.5025/4.4300(完)

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