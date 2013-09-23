重发-新加坡金融：8月通胀率连续第四个月上升，货币政策或保持偏紧立场

贸易及工业部和金管局在一份联合声明中表示，由于就业市场紧俏，故国内成本压力料持续。

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4月通胀率曾降至三年最低的1.5%，此前金管局公布对汽车贷款的严格限制，从而汽车价格大跌。但购买新车所需要的拥车证(COE)价格自此一路飙升。

新加坡近些年来的通胀高于正常水平，部分原因是政府采取措施，放缓廉价的外国劳工涌入该国。

新加坡人的主要忧虑是住房负担和整体的生活成本，他们对生活在新加坡的外国劳工感到不快。