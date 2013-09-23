重发-新加坡金融：8月通胀率连续第四个月上升，货币政策或保持偏紧立场

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
贸易及工业部和金管局在一份联合声明中表示，由于就业市场紧俏，故国内成本压力料持续。
欲浏览新加坡通胀、GDP、非石油出口等图表，请点选：(link.reuters.com/mek66s)。
4月通胀率曾降至三年最低的1.5%，此前金管局公布对汽车贷款的严格限制，从而汽车价格大跌。但购买新车所需要的拥车证(COE)价格自此一路飙升。
新加坡近些年来的通胀高于正常水平，部分原因是政府采取措施，放缓廉价的外国劳工涌入该国。
新加坡人的主要忧虑是住房负担和整体的生活成本，他们对生活在新加坡的外国劳工感到不快。
周一，新加坡政府宣布相关规则，迫使许多企业在技术性岗位上优先考虑本国人，而非海外应聘者。(完) (编译 洪曦/李婷仪/石冠兰 审校 侯向明)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。