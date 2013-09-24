中国公开市场：央行今日进行880亿元六天期逆回购操作--业内人士

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透北京9月24日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日进行880亿元人民币六天期逆回购操作，操作量为7月底重启逆回购操作以来的最大。
央行将常规七天期逆回购操作改为六天期，应是因为十一假期对逆回购资金实际使用期限的扰动。类似的改变发生在今年1月5日元旦后，当日进行五天期逆回购操作。
10月1日-7日为国庆假期。因假期调休，银行间债市本周日（29日）照常开市。
央行公开市场上周连续第三周实现净回笼。由于广义货币供应量M2增速仍高于调控目标，央行当前对于流动性管理维持较为审慎的态度。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。
不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)
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**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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