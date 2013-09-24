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货币新闻 | 2013年 9月 24日 星期二 09:21 BJT

中国公开市场：央行今日进行880亿元六天期逆回购操作--业内人士

路透北京9月24日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日进行880亿元人民币六天期逆回购操作，操作量为7月底重启逆回购操作以来的最大。

央行将常规七天期逆回购操作改为六天期，应是因为十一假期对逆回购资金实际使用期限的扰动。类似的改变发生在今年1月5日元旦后，当日进行五天期逆回购操作。

10月1日-7日为国庆假期。因假期调休，银行间债市本周日（29日）照常开市。

央行公开市场上周连续第三周实现净回笼。由于广义货币供应量M2增速仍高于调控目标，央行当前对于流动性管理维持较为审慎的态度。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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