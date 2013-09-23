路透基点：镇江奇美化工的3亿美元融资案又获得一家牵头行加入

路透9月23日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导称，镇江奇美化工有限公司的3亿美元三年期循环信贷案，由台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。

另外四家牵头行还包括：澳新银行、台湾银行、中国信托商业银行和瑞穗银行。台湾银行亦是额度代理行。

如上周报导所述，这笔无担保贷款利率为三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点。若台北美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过40基点，超过的那部分费用由借款人支付。

银行受邀按照三个参贷层次：承贷3,000万美元或以上的银行，获牵头行兼簿记行头衔，综合收益128.3个基点，有25个基点的前端费；承贷2,000-2,900万美元者，获牵头行头衔，综合收益为126.7个基点，有20个基点的费用；承贷1,000-1,900万美元者，综合收益为125个基点，有15个基点的费用。

资金将用于再融资和运营资本。

回覆截止日期为10月18日。

9月5-6日在中国东部城市镇江进行了实地考察。

镇江奇美生产丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)等化工产品和聚苯乙烯，该公司是奇美实业和在台湾上市的国乔石油化学的合资公司。（完）