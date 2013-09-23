中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3517 1.3522 -0.04 +2.45 1.3194 美元/日圆 98.96 99.30 -0.34 +14.09 86.74 欧元/日圆 133.75 134.28 -0.39 +16.86 114.45 美元/瑞郎 0.9116 0.9101 +0.16 -0.43 0.9155 英镑/美元 1.6040 1.6004 +0.22 -1.30 1.6251 美元/加元 1.0292 1.0304 -0.12 +3.74 0.9921 澳元/美元 0.9423 0.9393 +0.32 -9.33 1.0393 新西兰元/美 0.8382 0.8362 +0.24 +1.20 0.8283 元 欧元/瑞郎 1.2328 1.2312 +0.13 +2.10 1.2075 欧元/英镑 0.8425 0.8442 -0.20 +3.83 0.8114 欧元/瑞典克 8.6082 8.6110 -0.03 +0.36 8.5777 朗 美元/挪威克 5.9130 5.9332 -0.34 +6.29 5.5630 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
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路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。