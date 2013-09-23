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亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 17:07 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3517    1.3522     -0.04     +2.45    1.3194
 美元/日圆                      98.96     99.30     -0.34    +14.09     86.74
 欧元/日圆                     133.75    134.28     -0.39    +16.86    114.45
 美元/瑞郎                     0.9116    0.9101     +0.16     -0.43    0.9155
 英镑/美元                     1.6040    1.6004     +0.22     -1.30    1.6251
 美元/加元                     1.0292    1.0304     -0.12     +3.74    0.9921
 澳元/美元                     0.9423    0.9393     +0.32     -9.33    1.0393
 新西兰元/美                   0.8382    0.8362     +0.24     +1.20    0.8283
 元                                                                  
 欧元/瑞郎                     1.2328    1.2312     +0.13     +2.10    1.2075
 欧元/英镑                     0.8425    0.8442     -0.20     +3.83    0.8114
 欧元/瑞典克                   8.6082    8.6110     -0.03     +0.36    8.5777
 朗                                                                  
 美元/挪威克                   5.9130    5.9332     -0.34     +6.29    5.5630
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
  
        
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    南非兰特报导            拉美货币报导       
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价           

 (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
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