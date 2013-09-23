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亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 17:30 BJT

**敬告客户：路透稍早有关中国央行称地方融资平台贷款风险总体可控之报导为旧闻，现予以撤销**

路透上海9月23日 - 稍早标题为“中国央行称地方政府融资平台贷款风险总体可控”之红条报导，为此前央行网站旧闻，现予以撤销。对此造成的不便，请谅解。 （完） (整理 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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