香港个股：舜宇光学在市场配售新股筹资高至近8亿港元--销售文件

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
路透香港9月23日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国光学产品制造商--舜宇光学科技（集团）有限公司 以先旧后新方式在市场配股筹资高至近8亿港元。
销售文件显示，舜宇光学按每股8.01-8.22港元，配售9,700万股新股，筹资7.77-7.97港元，主要用于一般营运资金以及作未来发展之用。
配售价较该股今天收市价折让2.5-5%。该股今天收跌3.44%，报8.43港元，过去一个月累计涨3.6%。
舜宇光学主要业务之一为手机照相模组生产，可受惠于智能手机市场的扩张。投行摩根士丹利此前向客户发出的谋略意见称，预期舜宇光学的股价很可能上升，因鉴于苹果 iPhone 5C定价高于预期，相信短期有助纾缓中国代工生产商面对的价格压力，令舜宇光学因此而受惠。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。