香港个股：舜宇光学在市场配售新股筹资高至近8亿港元--销售文件

路透香港9月23日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国光学产品制造商--舜宇光学科技（集团）有限公司 以先旧后新方式在市场配股筹资高至近8亿港元。

销售文件显示，舜宇光学按每股8.01-8.22港元，配售9,700万股新股，筹资7.77-7.97港元，主要用于一般营运资金以及作未来发展之用。

配售价较该股今天收市价折让2.5-5%。该股今天收跌3.44%，报8.43港元，过去一个月累计涨3.6%。

舜宇光学主要业务之一为手机照相模组生产，可受惠于智能手机市场的扩张。投行摩根士丹利此前向客户发出的谋略意见称，预期舜宇光学的股价很可能上升，因鉴于苹果 iPhone 5C定价高于预期，相信短期有助纾缓中国代工生产商面对的价格压力，令舜宇光学因此而受惠。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)