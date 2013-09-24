新债招标：国开行一年增发债收益率符预期，三年和五年略高--业内人士

路透上海9月24日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为4.4849%，基本符合此前4.48%的预测均值。

该行同时招标的三年和五年期增发债的中标收益率分别为4.7050%和4.7811%，此前预测均值分别为4.67%和4.75%。具体结果如下：

一年 三年 五年

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中标收益率 4.4849% 4.7050% 4.7811%

预测均值 4.48% 4.67% 4.75%

投标倍数 2.81 2.45 2.38

另外，国开行七年和10年期固息增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的预测均值为4.81%和4.84%。

本次增发新债具体条款如下：

第36-40期增发债

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发行总量 1/3/5/10年均不超50亿元，7年不超40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年/固息

招标时间 9月24日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/3/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，

7年采用多重价格（美国式）招标

缴款日 9月26日

起息日 1/3/5年期为8月29日；7/10年期为9月2日

分销期 9月25日-9月26日

上市日 1年：9月29日

3/5/7/10年：10月8日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留