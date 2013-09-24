新债招标：国开行一年增发债收益率符预期，三年和五年略高--业内人士

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透上海9月24日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为4.4849%，基本符合此前4.48%的预测均值。
该行同时招标的三年和五年期增发债的中标收益率分别为4.7050%和4.7811%，此前预测均值分别为4.67%和4.75%。具体结果如下：
一年 三年 五年
------------------------------------------------
中标收益率 4.4849% 4.7050% 4.7811%
预测均值 4.48% 4.67% 4.75%
投标倍数 2.81 2.45 2.38
另外，国开行七年和10年期固息增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的预测均值为4.81%和4.84%。
本次增发新债具体条款如下：
第36-40期增发债
---------------------------------------------------
发行总量 1/3/5/10年均不超50亿元，7年不超40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年/固息
招标时间 9月24日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/3/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，
7年采用多重价格（美国式）招标
缴款日 9月26日
起息日 1/3/5年期为8月29日；7/10年期为9月2日
分销期 9月25日-9月26日
上市日 1年：9月29日
3/5/7/10年：10月8日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。