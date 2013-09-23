更新版 1-台湾货币市场：月底将近短率勉力持稳，紧缩效果若发酵有趋升压力

* 靠近月底银行心态保守

* 短票成交区间高位增多

* 短率隐隐有走升压力 (更新拆款利率及央行发行存单金额)

记者 高洁如

路透台北9月23日 - 台湾银行间短率周一大致持稳，但月底将至令市场隐然有趋升压力。时序更近月底，银行间拆借心态趋向保守，尽管不少多钱的银行本月底仍能跨月拆出，但他们多不愿在此时就做拆出，多倾向再等一些时间，再做交易。

资金调度人士指出，6月底时不管是美元、台币的拆借市场都出现季底的紧缩效应，现在9月底又近在眼前，各银行对上季底的紧缩情势仍未忘怀，也保守地因应本季底可能出现的紧缩效果。

交易员指出，部分多钱的银行在衡量月底的情势之后，不少已口头答应拆出，只不过敲订交易的时间延后到周末，尽量希望能在接近月底才做决定。

“ 不少多钱的银行都可以做拆出，但是还是要晚一点再敲。”一位本地民营银行资金调度员说。

其并指出，尽管外资仍然买超台股，但部分的外商保管银行的资金由多转缺，在时近月底的此刻，更值得注意。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收在0.387%。今日区间在0.295-0.395%，上日在0.295-0.44%；一周拆款利率在0.38-0.42%，同上交易日。

**短票市场趋保守**

大型票券商交易员则表示，本周开始银行对于买跨月的短票，心态相当保守，虽然两大型银行的买票动作仍然持续，但不少民营银行可能因为积数偏低的关系，买票缩手。

另外一家大型银行交易员表示，市场的票量不算多，且衡量自身在月底之前还有不少放款要出去，因此也不急着向票券商拿票。

〞因为跨季可以拆出的较少，供给变少，利率可能会上来。〞该交易员称。

票券商交易员也表示，已充分感受到银行的保守心态，因此目前多向企业法人寻求资金来源，以尽量不动到利率为主。

今日银行间跨月的30天期短票利率主要交投在0.65-0.66%，大致同于上日，但区间高位成交稍多。

台湾央行今日共发行7,989.75亿台币存单，相较存单到期8,415.35亿台币，存单发行余额减425.6亿。

本周央行存单到期金额多达1兆(万亿)9,028.45亿台币，除周一之外每日落点分布大致为：周二4,192.00亿、周三1,618.00亿、周四3,958.90亿、周五844.2亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为233亿台币，累计超额准备为935亿，加计前期1%的超额准备为1,724亿台币。

**债券RP利率则持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率大致持稳。虽然迈入季底，不过市场尚未出现资金紧俏的状况。资金调度人士表示，在中秋节前公债交割款陆续回流投信基金带动下，今日还有投信业者来电要券。

有证券商资金调度人士表示，上周三因公债交割令投信客户大举结券，过了中秋节长假后，时序虽然迈入季底，但资金却不如上周三紧张，多以到期续做为主。

“还有投信在询券，有的可以跨季底，公司债利率在0.70%。”该调度员称。

另一大型票券商交易员也表示，今日资金非常多，包括个人与寿险客户都要券，不过考量季底因素，因此还是维持RP利率在既有水准不变。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.71%，也和上日相同。