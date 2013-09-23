重温稿-《中国新债预测》进出口行两年债利率预测均值4.62%，资金变化左右心态

* 招标品种：进出口行两年期固息债

* 招标时间：周二(24日)14:00-15:00

* 招标金额：不超过100亿元人民币

* 受访人数: 8位(银行、券商）

* 预测区间：4.58%-4.68%

* 预测均值：4.62%

路透上海9月23日 - 中国进出口银行周二将招标发行至多100亿元人民币两年期固息债。路透调查显示，流动性趋紧增大短债发行难度，若资金面不更加恶化，明日新债利率接近或略高于二级水平的可能性较大，利率预测均值落在4.62%附近。

交易员并指出，因该期债为明日下午招标，此前央行公开市场逆回购操作情况，以及国开行增发的一年和三年固息债结果都会影响投标者心态，加上美国式招标，因此中标利率存有较大变数。

北京一股份制银行交易员称，资金紧张将抑制新债，尤其是短端需求，“我觉得(中标利率)要高于二级，尤其口行(这么短的)。”

华南一银行交易员补充说，若明日央行逆回购放量足以安抚市场资金紧张情绪，新债中标利率或有望接近二级。当然，上午国开行增发的一年和三年固息债发行情况，也将是影响口行新债发行的主要因素。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率为4.6188%。

二级市场上，剩余期限约2.46年的进出口行130302券成交 在4.70%；剩余期限约1.87年的口行130317券最新估值 收益率为4.6006%。

明日招标的进出口行新债为其今年第26期金融债。具体条款如下：

第26期

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招标金额 不超过100亿元

期限/计息方式 两年固息

招标时间 9月24日14:00-15:00

招标方式 多重利率中标(美国式)

缴款日/起息日 10月9日

发行期 9月24日-10月9日

上市日 10月14日

基本承销额 无

手续费 发行总额0.05%