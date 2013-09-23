版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 18:09 BJT

路透基点：交通银行获批加入苏州中环快速路的229亿元人民币融资案

路透9月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，交通银行苏州支行已经获得信贷审批，加入苏州中环快速路项目的229亿元人民币（37.4亿美元）15年期融资案。

交行将承贷15亿元人民币。

消息人士称，其它数家主要国有银行仍在寻求审批以加入该案。当该贷款案在6月启动时，约有九家银行考虑参与。

此案计划在下个月完成。

一如先前报导，本案由中国进出口银行江苏分行牵头，贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。贷款将在三年宽限期过后，每半年分期偿还。

贷款将由苏州国际物流快速通道有限公司借入，这家公司为苏州市政府成立的特殊目的实体(SPV)。

资金将用于全长97公里的苏州中环快速路工程。根据当地媒体报导，项目预计2014年完工。（完）

(编译 高琦 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐