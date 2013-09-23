路透基点：交通银行获批加入苏州中环快速路的229亿元人民币融资案

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
路透9月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，交通银行苏州支行已经获得信贷审批，加入苏州中环快速路项目的229亿元人民币（37.4亿美元）15年期融资案。
交行将承贷15亿元人民币。
消息人士称，其它数家主要国有银行仍在寻求审批以加入该案。当该贷款案在6月启动时，约有九家银行考虑参与。
此案计划在下个月完成。
一如先前报导，本案由中国进出口银行江苏分行牵头，贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。贷款将在三年宽限期过后，每半年分期偿还。
贷款将由苏州国际物流快速通道有限公司借入，这家公司为苏州市政府成立的特殊目的实体(SPV)。
资金将用于全长97公里的苏州中环快速路工程。根据当地媒体报导，项目预计2014年完工。（完）
(编译 高琦 审校 隋芬)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
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路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。