CNH市场动态：一年期远汇升水收窄至四个半月低点，离岸资金难觅去处

路透香港9月23日 - 随着季底资金面形势愈发明朗，香港离岸远期外汇曲线周一持续下移，境内利率虽升但并未出现资金严重缺水，令境外游资无处可去，一年期远汇升水收窄至四个半月底点。

市场人士指出，离岸资金充裕令短天期换汇点贴近零水平，甚至低于零，部份银行＂买短卖长＂卖出长天期远汇以套取利差，此亦令六个月以上的远汇迅速下滑。

一台资银行主管说，“主要是大家担心季底的情况都提前准备了资金，但境内资金需求求没有那么紧，...离岸人民币用途有限，贷款需求也没有起来，钱只好往市场里丢。“

本地时间下午5:50时，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报0.80/0.90%，持平上交易日；CNH HIBOR 隔夜利率定盘价报1.03889%，上交易日在1.05300%。

远汇交易今日格外热络，外资银行一早卖盘颇重，长天期升水都明显下跌，一年期远汇升水 盘中最低约在850左右，但近傍晚时亦见外资银回补。

“这波属于反高潮，因为大家都提高了备付，导致在资金在该紧时很松，其实基本面没那么松的。＂另一中资银行人士说。

他预期，一年期远汇点子跌破800应无悬念，下档目标是今年低点约750点。

欲浏览境内外远期外汇曲线变化，请点选(link.reuters.com/dat33v)

除了资金面乐观外，相较于其他新兴国家，中国坚稳的基本面再度吸引投资者目光，以及市场期待金融面回稳之际，央行可能放胆进行汇率改革，亦令人民币看多气氛升温，并反映在不可交收远期外汇(NDF)上。

美元兑人民币一年期NDF 报6.1870/6.1910，创下记录低点。交易员称人民币中间价 创新高至6.1475，提振了NDF行情。

本地时间下午6:20时，离岸人民币 报6.1132，上日在6.1110，盘中区间在6.1050-6.1136。(完)

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