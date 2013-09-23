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亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 18:46 BJT

《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--9月23日

路透北京9月23日 - 中国自汇率形成制度改革以来，也加快了外汇市场的建设，不断推出各类外汇交易品种
，以满足金融机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要。

    以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况(单位均为亿美元)
    
    交易品种   2013年8月   13年一季度    12年四季度    12年三季度      12年二季度      12年一季度
        远期     10.3         21.0           174          40.5            123.5            534
        掉期   2,992.79      7,252.8      7,328.30      6,587.60        5,966.60        5,445.80
      外币对      --           --            --            203         428(上半年)         --
    外汇期权      --          19.5           10           12.6             4.6             6.2
  
    交易品种    2012年     2011年       2010年        2009年
        远期    866.1     2,145.53        327           98
        掉期  25,328.30   17,709.84     12,835         8,018
      外币对      --        856.7         502           407
    外汇期权     33.4       10.1                         
    
   注：1.以上数据均来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》和中国外汇交易中心网站。
      2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易
      3.2012年远期成交额数据以《中国货币市场》提供的全年数据为准(完)

 (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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