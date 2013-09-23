台湾央行：促请提高外币存款利率，加速人民币资金池蓄积

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
路透台北9月23日 - 台湾央行周一表示，由于本地外币(含人民币)存款利率低于国际行情，已于今日邀请主要银行总经理举行会议，促请适度提高外币存款利率。
央行并在发布的新闻稿中称，为进一步发展人民币市场，也在今日会议中就加速人民币资金池蓄积、利用昆山试验区开放的人民币回流机制、以及本月底即将开办的人民币结算平台等议题与各银行交换意见。
今日出席会议的主要银行包括台湾银行、土地银行、合作金库 、第一银行、华南银行、彰化银行 、国泰世华银行、永丰银行、台北富邦银行以及兆丰银行。
央行并检附总裁彭淮南写给各金融机构负责人的信函，其中首度针对在7月底大幅简化外资以股票为担保品，向银行借台币投资台湾股市的措施解释称，此将避免外资投资股市的获利因汇率波动遭侵蚀，协助其降低汇率风险，并可活络股市，扩大台币授信业务，以及减轻台币汇率波动幅度。
台湾央行日前表示，至今年8月底止，台湾银行业累计人民币存款 达851.41亿元，较上月成长约10.78%。
中国人民银行昆山市支行已在8月12日发布〞昆山深化两岸产业合作试验区跨境人民币业务试点暂行办法实施细则〞，开放昆山试验区办理区内台资企业与台湾总公司间办理人民币借贷；另外台湾地区金融机构可以人民币在区内进行金融机构之出资、增资及购并等投资。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
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路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。