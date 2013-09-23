台湾央行：促请提高外币存款利率，加速人民币资金池蓄积

路透台北9月23日 - 台湾央行周一表示，由于本地外币(含人民币)存款利率低于国际行情，已于今日邀请主要银行总经理举行会议，促请适度提高外币存款利率。

央行并在发布的新闻稿中称，为进一步发展人民币市场，也在今日会议中就加速人民币资金池蓄积、利用昆山试验区开放的人民币回流机制、以及本月底即将开办的人民币结算平台等议题与各银行交换意见。

今日出席会议的主要银行包括台湾银行、土地银行、合作金库 、第一银行、华南银行、彰化银行 、国泰世华银行、永丰银行、台北富邦银行以及兆丰银行。

央行并检附总裁彭淮南写给各金融机构负责人的信函，其中首度针对在7月底大幅简化外资以股票为担保品，向银行借台币投资台湾股市的措施解释称，此将避免外资投资股市的获利因汇率波动遭侵蚀，协助其降低汇率风险，并可活络股市，扩大台币授信业务，以及减轻台币汇率波动幅度。

台湾央行日前表示，至今年8月底止，台湾银行业累计人民币存款 达851.41亿元，较上月成长约10.78%。