欧洲已公布经济指标--2013/9/23

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第二季 +0.7 r +0.3 f +1.5 r 德国 第二季 +0.7 f 0.0 f +0.9 f 法国 第二季 +0.5 p -0.2 r -- 意大利 第二季 -0.3 r -0.6 f -2.1 r 消费者物价指数(CPI) 英国 8月 +0.4 0.0 f +2.7 德国 8月 0.0 f +1.5 f +1.9 f 法国(HICP) 8月 +0.5 f -0.3 f +1.0 意大利(HICP) 8月 0.0 f －1.8 f +1.2 f 生产者物价指数(PPI) 英国 8月 +0.1 u +0.2 f +1.6 u 德国 7月 -0.1 持平 +0.5 法国 7月 +0.7 -0.2 r +0.3 意大利 7月 +0.3 -0.1 r -0.7 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 7月 4.3 4.4 德国 8月 6.8 @ 6.8 @ 法国 第二季 10. 10.8 r 意大利 6月 12.1 @ 12.2 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。