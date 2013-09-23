中国信用债评级：中诚信将黑龙江龙煤矿业控股主体评级由AAA下调至AA+

* 发行人：黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司

* 发行量及品种：50元人民币三年期中期票据

* 评级公司：中诚信国际信用评级有限责任公司

* 评级调整情况：主体及债项评级均由AAA降至AA+

路透上海9月23日 - 中诚信国际信用评级有限责任公司周一公告称，将黑龙江龙煤矿业控股集团主体及所发行的中期票据评级，由此前的AAA下调至AA+，因其持续严重亏损，以及连续发生安全事故等。

中诚信评级表示，2013年上半年，煤炭市场景气度持续下滑，龙煤矿业延续严重亏损局面，导致经营活动净现金流恶化；资本结构方面，截至今年6月底，其资产负债率和总资本化比率分别为76.52%和57.70%，负债水平较高，债务压力大。

另外，龙煤矿业于今年3月连续发生两起安全事故，造成一定人员和经济损失，暴露安全管理方面漏洞，加强安全管理的资本投入将进一步增加公司运营成本。

根据中诚信对煤炭行业评级展望，目前该行业仍处于行业下行周期，短期内无法预见市场大幅回暖，在行业展望整体为负面的情况下，预计龙煤矿业扭亏难度较大。

中诚信评级曾于今年7月将龙煤矿业列入可能下调评级观察名单。