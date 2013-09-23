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亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 19:17 BJT

香港个股：腾讯控股称并非申请设立民营银行的主导方，仅为参股

路透北京9月23日 - 中国市值最大的互联网公司--腾讯控股 周一称，该公司仅为申请设立民营银行的参股联合投资体的其中一方, 并非主导。

腾讯发给路透的官方回复中表示，该公司正在积极探索与不同金融机构间的合作方式，以期推动网络金融服务领域的创新，而参与申请设立民营银行仅是此类合作关系中的一种。

此前有国内媒体报导称，腾讯申请民营银行已获得广东省政府同意，材料已经上报至银监会。对此，腾讯有关负责人则表示，“无法予以确认。”

此前，中国大型家电零售连锁企业--苏宁云商 公告称，公司已递交设立民营银行的初步方案，同时公司正积极与多家基金公司进入深入探讨，计划近期推出相应的基金支付产品与基金电商平台。

对于不断挑动传统金融神经的互联网金融，中国人民银行副行长刘士余此前表示，该行业需要监管是基本共识，但是监管时怎么监管，谁来监管，还需要做大量的调查和认证。（完） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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