香港个股：腾讯控股称并非申请设立民营银行的主导方，仅为参股

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
路透北京9月23日 - 中国市值最大的互联网公司--腾讯控股 周一称，该公司仅为申请设立民营银行的参股联合投资体的其中一方, 并非主导。
腾讯发给路透的官方回复中表示，该公司正在积极探索与不同金融机构间的合作方式，以期推动网络金融服务领域的创新，而参与申请设立民营银行仅是此类合作关系中的一种。
此前有国内媒体报导称，腾讯申请民营银行已获得广东省政府同意，材料已经上报至银监会。对此，腾讯有关负责人则表示，“无法予以确认。”
此前，中国大型家电零售连锁企业--苏宁云商 公告称，公司已递交设立民营银行的初步方案，同时公司正积极与多家基金公司进入深入探讨，计划近期推出相应的基金支付产品与基金电商平台。
对于不断挑动传统金融神经的互联网金融，中国人民银行副行长刘士余此前表示，该行业需要监管是基本共识，但是监管时怎么监管，谁来监管，还需要做大量的调查和认证。（完） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。