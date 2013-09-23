表格：美国芝加哥联储8月全国活动指数为正0.14，7月修正为负0.43

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
路透9月23日 - 美国芝加哥联邦储备银行周一公布，8月全国活动指数为正0.14，7月修正为负0.43。
月度指数:
13年8月 13年7月 13年6月 13年5月 13年4月 13年3月 12年8月
现值 +0.14 -0.43 -0.24 -0.05 -0.41 -0.39 -0.95
前值 -- -0.15 -0.23 -0.07 -0.43 -0.41 -0.95
三个月移动均值:
13年8月 13年7月 13年6月 13年5月 13年4月 13年3月 12年8月
现值 -0.18 -0.24 -0.23 -0.28 -0.08 -0.13 -0.51
前值 -- -0.15 -0.24 -0.30 -0.03 -0.07 -0.51
芝加哥联邦储备银行表示，三个月移动均值显示经济活动低于历史趋势，暗示未来一年通胀压力疲弱。(完) (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
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路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。