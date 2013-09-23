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货币新闻 | 2013年 9月 23日 星期一 20:45 BJT

表格：美国芝加哥联储8月全国活动指数为正0.14，7月修正为负0.43

路透9月23日 - 美国芝加哥联邦储备银行周一公布，8月全国活动指数为正0.14，7月修正为负0.43。

月度指数:

13年8月 13年7月 13年6月 13年5月 13年4月 13年3月 12年8月

现值 +0.14 -0.43 -0.24 -0.05 -0.41 -0.39 -0.95

前值 -- -0.15 -0.23 -0.07 -0.43 -0.41 -0.95

三个月移动均值:

13年8月 13年7月 13年6月 13年5月 13年4月 13年3月 12年8月

现值 -0.18 -0.24 -0.23 -0.28 -0.08 -0.13 -0.51

前值 -- -0.15 -0.24 -0.30 -0.03 -0.07 -0.51

芝加哥联邦储备银行表示，三个月移动均值显示经济活动低于历史趋势，暗示未来一年通胀压力疲弱。(完) (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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