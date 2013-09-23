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亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 19:33 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，获益于马币下滑

路透吉隆坡9月23日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，获益于马币(林吉特)下滑，稍早时棕榈油期货曾跌至逾一个月来最低，因预期产量增加。

业内官员曾警告道，毛棕榈油价格未来四个月料会下滑至低点2,000马币，因印尼和马来西亚棕榈油产出创高点。

一交易商说道：“供给问题令市场承压。”

“第四季产量将增加，而出口将维持不变，那么年末库存势必会增加。”该交易商补充道。“唯一微弱的支撑力道是马币下滑。”

指标12月合约 小涨0.4%，报每吨2,309马币。价格稍早曾跌至2,279，为8月14日以来最低。

总成交量报29,253口，略低于均量35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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