马来西亚期市：棕榈油期货收高，获益于马币下滑

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
路透吉隆坡9月23日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，获益于马币(林吉特)下滑，稍早时棕榈油期货曾跌至逾一个月来最低，因预期产量增加。
业内官员曾警告道，毛棕榈油价格未来四个月料会下滑至低点2,000马币，因印尼和马来西亚棕榈油产出创高点。
一交易商说道：“供给问题令市场承压。”
“第四季产量将增加，而出口将维持不变，那么年末库存势必会增加。”该交易商补充道。“唯一微弱的支撑力道是马币下滑。”
指标12月合约 小涨0.4%，报每吨2,309马币。价格稍早曾跌至2,279，为8月14日以来最低。
总成交量报29,253口，略低于均量35,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
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路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。