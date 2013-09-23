国际油市：亚洲380CST燃料油现货价差走强至逾五周高点

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
路透新加坡9月23日 - 亚洲燃料油现货价差周一走强至逾五周高点，因随着西方的套利船货的减少，10月供给料趋紧，不过需求仍缓慢。
380CST燃料油现货价差较新加坡现货报价每吨贴水1.95美元，为8月14日以来最高，当时每吨贴水2美元。
“现在市场只是在关注供给面，需求还是那样迟滞。”一新加坡交易商说道。
受西方炼厂降低产能，运抵东方的船货自9月来降至不到400万吨，消息人士称，预期将在350万吨左右。
据路透数据显示，8月西方运抵至亚洲的船货超过500万吨。交易商预期，10月运至亚洲的大约在350万吨。
今日没有现货交易。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。