版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 20:18 BJT

国际油市：亚洲380CST燃料油现货价差走强至逾五周高点

路透新加坡9月23日 - 亚洲燃料油现货价差周一走强至逾五周高点，因随着西方的套利船货的减少，10月供给料趋紧，不过需求仍缓慢。

380CST燃料油现货价差较新加坡现货报价每吨贴水1.95美元，为8月14日以来最高，当时每吨贴水2美元。

“现在市场只是在关注供给面，需求还是那样迟滞。”一新加坡交易商说道。

受西方炼厂降低产能，运抵东方的船货自9月来降至不到400万吨，消息人士称，预期将在350万吨左右。

据路透数据显示，8月西方运抵至亚洲的船货超过500万吨。交易商预期，10月运至亚洲的大约在350万吨。

今日没有现货交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐