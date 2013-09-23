版本:
中国
市场报道 | 2013年 9月 23日 星期一 22:43 BJT

美国热股：投资者看衰黑莓撤出消费者市场计划，股价大跌5%

路透9月23日 - 黑莓 准备撤出消费者市场，将注意力投向其传统强势的企业与政府通信服务市场的计划，被外界广泛认为是一项孤注一掷的举动。业界人士警告称，此举将只能加速黑莓的衰落。

黑莓周一早盘大跌约5%，报8.28美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐