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市场报道 | 2013年 9月 23日 星期一 22:41 BJT

美国热股：通用电气上涨，受助于和阿尔及利亚签署27亿美元合同

路透9月23日 - 美国通用电气(奇异,GE) 称与阿尔及利亚签署了三份价值总计高达27亿美元的合约，将为该国的电厂提供发电器材和涡轮机。

通用电气周一盘初上扬1.25%，报24.32美元。(完)
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