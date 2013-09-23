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货币新闻 | 2013年 9月 23日 星期一 20:47 BJT

美国个股：苹果新手机首个周末销售量超过900万部，创下新纪录

路透9月23日 - 苹果 称：

* 苹果新手机首个周末销售量超过900万部，创下新纪录

* 苹果称IPHONE 5S需求量超出最初供应量

* 苹果称：自9月20日上市后共售出900万部IPHONE 5S和IPHONE 5C手机(完)
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