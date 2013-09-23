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市场报道 | 2013年 9月 23日 星期一 22:40 BJT

美国热股：消息指花旗第三季交易营收疲弱或拖累获利，股价重挫3%

路透9月23日 - 金融时报周日援引消息人士报导称，花旗 第三季交易营收大幅下降，恐会损及获利。这位消息人士知悉投资者与花旗的对话内容。

花旗周一早盘下挫3%，报49.66美元。(完)
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