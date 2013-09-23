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货币新闻 | 2013年 9月 23日 星期一 21:53 BJT

欧洲政经：雷恩称梅克尔获胜标志着德国在欧洲政策方面将有很大的“连续性"

路透纽约9月23日 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩称:

* 梅克尔选举获胜标志着德国在欧洲政策方面将有很大的“连续性"

* 雷恩：欧洲必须保持建立银行业联盟和推进改革的动力

* 雷恩：政局不稳和改革乏力是欧洲面临的风险

* 雷恩：欧洲需要更强的经济增长才能提高就业，欧洲和美国的财政整固仍未完成

* 雷恩：欧洲贷款政策仍然过紧且存在严重瓶颈问题，特别是南欧

* 雷恩：相信在美国债务上限论战中常理将占据上风

* 当问及对美联储政策看法时，雷恩称最近数月表明了审慎和沟通方式的重要性 (完)
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