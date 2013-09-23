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市场报道 | 2013年 9月 23日 星期一 22:43 BJT

美国各类经济指标总览--2013/9/23

当前值                        前次值  
 失业率(%)                                7.3  (8月)                    7.4  (7月修正值)
 非农业就业岗位(万)                  增加16.9  (8月)               增加10.4  (7月修正值)
 平均时薪(%)                             +0.2  (8月)                   持平  (7月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  +0.1  (8月)                   +0.2  (7月)
 不包括食品和能源CPI(%)                  +0.1  (8月)                   +0.2  (7月)
 实质所得(%)                             +0.4  (8月)                   -0.5  (7月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                  +0.3  (8月)                   持平  (7月修正值)
 不包括食品和能源PPI(%)                  持平  (8月)                   +0.1  (7月修正值)
 国内生产总值(GDP)(%)                    +2.5  (第二季修正             +1.1  (第一季终值)
                                               值)                           
 GDP平减指数(%)                          +0.7  (第二季修正             +1.7  (第一季终值)
                                               值)                           
 零售销售(%)                             +0.2  (8月)                   +0.4  (7月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)               逆差342.2  (6月)              逆差441.0  (5月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.5  (第二季)                +0.5  (第一季修正值)
 工业生产(%)                             +0.4  (8月)                   持平  (7月修正值)
 产能利用率(%)                           77.8  (8月)                   77.6  (7月修正值)
 初请失业金人数(万人)                    30.9  (9月14日当周            29.4  (9月7日当周修正值)
                                               )                             
 联邦预算(亿美元)                 赤字1,479.2  (8月)                赤字976  (7月)
 领先指标(%)                             +0.7  (8月)                   +0.5  (7月修正值)
 个人所得(%)                             +0.3  (6月)                   +0.4  (5月修正值)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                +1.3  (6月)                   +1.1  (5月)
                                                                             
 消费者信贷(亿美元)                 增加104.4  (7月)              增加119.2  (6月修正值)
 企业库存(%)                             +0.4  (7月)                   +0.1  (6月修正值)
 建筑支出(%)                             0.6%  (7月)                   持平  (6月修正值)
 消费者信心                              81.5  (8月)                   81.0  (7月修正值)
 房屋开工(万户)                          89.1  (8月)                   88.3  (7月修正值)
 建筑许可(万户)                          91.8  (8月)                   95.4  (7月修正值)
 成屋销售(万户)                           548  (8月)                    539  (7月修正值)
 新屋销售(万户)                          39.4  (7月)                   45.5  (6月修正值)
 工厂订单(%)                             -2.4  (7月)                   +1.6  (6月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   -7.3  (7月初值)               +3.9  (6月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                58.6  (8月)                   56.0  (7月)
 供应管理协会制造业指数                  55.7  (8月)                   55.4  (7月)
 趸售(批发)库存(%)                       +0.1  (7月)                   -0.2  (6月修正值)
 进口物价(%)                             持平  (8月)                   +0.1  (7月修正值)
 出口物价(%)                             -0.5  (8月)                   -0.1  (7月修正值)
 单位劳工成本(%)                         持平  (第二季修正             -4.2  (第一季修正值)
                                               值)                           
 非农业生产率(%)                         +2.3  (第二季修正             -1.7  (第一季修正值)
                                               值)                           
 经常账(亿美元)                     赤字988.9  (第二季)         赤字1,049.0  (第一季修正值)
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