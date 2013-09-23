版本:
中国
市场报道 | 2013年 9月 23日 星期一 22:38 BJT

美国热股：新闻集团年度营收成长近3%，得益于发行和订购量提升

路透9月23日 - 新闻集团 周五公布，年度营收成长2.7%至近89亿美元，因发行量和订购方面的收入增加。

新闻集团周一盘初跌0.63%，报16.54美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐