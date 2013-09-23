国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至近两周低点

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
路透新加坡9月23日 - 亚洲石脑油裂解价差周一跌至近两周低点每吨110.28美元，因供给充足累及市场，上周五曾一度上涨。
亚洲汽油裂解价差亦回吐涨幅，至两日低点每桶4.27美元，因库存居高。
中国上月出口530,207吨汽油，较7月增加69%。
石脑油方面，Korea Petrochemical Ind Co (KPIC)通过竞标买入11月上半月的一批石脑油现货，一改以往的私下洽购。
交易商估计，该批船货较日本C&F报价每吨约升水4.50美元。
新加坡现货交易中，石脑油和汽油各成交一笔。
BP买入11月下半月的石脑油船货，卖家为嘉能可，双方成交价格为每吨926美元。
Arcadia卖出一批92号汽油船货，船期为10月8-12日，买家为中国石油，成交价格为每桶113.30美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。