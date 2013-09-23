国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至近两周低点

路透新加坡9月23日 - 亚洲石脑油裂解价差周一跌至近两周低点每吨110.28美元，因供给充足累及市场，上周五曾一度上涨。

亚洲汽油裂解价差亦回吐涨幅，至两日低点每桶4.27美元，因库存居高。

中国上月出口530,207吨汽油，较7月增加69%。

石脑油方面，Korea Petrochemical Ind Co (KPIC)通过竞标买入11月上半月的一批石脑油现货，一改以往的私下洽购。

交易商估计，该批船货较日本C&F报价每吨约升水4.50美元。

新加坡现货交易中，石脑油和汽油各成交一笔。

BP买入11月下半月的石脑油船货，卖家为嘉能可，双方成交价格为每吨926美元。

Arcadia卖出一批92号汽油船货，船期为10月8-12日，买家为中国石油，成交价格为每桶113.30美元。(完)

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