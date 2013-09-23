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市场报道 | 2013年 9月 23日 星期一 21:48 BJT

美国股市：开盘涨跌互现，美联储政策令人不安

路透纽约9月23日 - 美国股市周一开盘涨跌互现，虽德国和中国公布的经济数据乐观，但随着越来越多的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员出来讲话，联储何时缩减购债规模令人担忧。

道琼工业指数 跌4.05点或0.03%，报15,447.04；标准普尔500指数 下滑1.13点或0.07%，报1,708.78。Nasdaq综合股价指数 涨11.449点或0.3%，报3,786.177点。(完)
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