全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因大型船运价续升

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透9月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，大型船运价继续上升。
乾散货运价指数涨43点或2.26%至1,947点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升93点，或2.31%，至4,111点。海岬型船舶日均获利上升954美元至38,397美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨56点或3.85%至1,509点。日均获利上涨451美元至12,102美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
海岬型船引领乾散货市场继续过去一周运费上涨趋势。不过Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在一份报告中指出，海岬型船的强劲表现也推高了巴拿马型船运费，因为在当前运费结构下，租船者可能拆分货物。
“尽管我们的确发现海岬型运费上涨目前有些过度，但市场坚挺状态料还会持续几个月至2013年第四季。”(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
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