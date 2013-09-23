全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因大型船运价续升

路透9月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，大型船运价继续上升。

乾散货运价指数涨43点或2.26%至1,947点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升93点，或2.31%，至4,111点。海岬型船舶日均获利上升954美元至38,397美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨56点或3.85%至1,509点。日均获利上涨451美元至12,102美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

海岬型船引领乾散货市场继续过去一周运费上涨趋势。不过Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在一份报告中指出，海岬型船的强劲表现也推高了巴拿马型船运费，因为在当前运费结构下，租船者可能拆分货物。