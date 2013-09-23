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债券 | 2013年 9月 24日 星期二 06:30 BJT

南非汇市：兰特陷于区间波动，假日临近市场交投清淡

路透约翰内斯堡9月23日 - 南非兰特兑美元周一走坚，但陷于窄幅交投，因周二公众假期前交投清淡。

1543 GMT，兰特兑美元 报9.8300兰特，较上周五纽约尾盘走强0.6%，全日陷于9.81-9.899区间内。

周二市场因适逢公众假期而将休市，但本周稍晚公布的国内外数据料影响兰特走向。

南非统计局周四将公布8月生产者物价指数(PPI)。本周包括消费者信心指数和新屋销售在内的美国数据，以及美国联邦储备理事会(美联储)官员讲话也将受到密切关注。

“今日由于假期临近，市场陷于区间波动。没有太多企业活动，但从周三往后，可能会有一些行动，”Bidvest Bank交易员Ion de Vleeschauwer说。

南非公债几近持平，2026年到期公债 和2015年到期公债 收益率(殖利率)分别下跌1个基点，报7.895%和5.95%。(完)

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