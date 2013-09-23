拉美汇市：拉美货币上扬，受助于中国制造业数据向好

路透里约热内卢9月23日 - 拉美货币兑美元周一上扬，此前中国出炉的制造业数据好于预期，助燃了对新兴市场资产的偏好，继上周美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持刺激计划后再度助涨新兴市场。
拉美大宗商品最大的消费国--中国发布的数据显示，该国9月工厂活动增长创六个月最高位，令市场增强对其经济软着陆的信心。
“本地市场正跟随海外(复苏)步伐，因为中国传来了好消息。他们是我们主要的贸易伙伴，这有助于雷亚尔，”券商Treviso驻圣保罗的外汇经理Reginaldo Galhardo表示。
巴西雷亚尔兑美元 涨0.8%至2.20雷亚尔，也受到巴西央行总裁Alexandre Tombini表态支撑。Tombini否认央行会调整总规模约600亿美元的每日汇市干预操作。
上周，巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)表示巴西央行可以在美联储维持QE不变后减缓干预步伐，这令市场加重了对该计划未来的怀疑情绪。美联储的决定令金融市场感到意外，并引发新兴市场货币和股市的上涨。
墨西哥披索兑美元 涨0.5%至12.8025披索，距离100日移动平均线切入点12.79仅有一步之遥。
智利披索兑美元 涨1.4%至三个月高点495披索，因该国市场在长假后也对美联储决定作出反应。(完)
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(编译 朱晓军；审校 白云)