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亚洲 | 2013年 9月 24日 星期二 06:31 BJT

****澳新经济指标预测--9月24日-10月1日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    9月23日当周

    9月24日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值
    2245     新西兰进口(亿新西兰元)                          8月         43.0          46.2
                   出口(亿新西兰元)                                      35.4          38.5
                   贸易收支(亿新西兰元)                              逆差7.43      逆差7.74
                   贸易收支(亿新西兰元)             截至8月的一年    逆差16.2      逆差16.9
    
    9月25日(三)
    暂无重要数据
    
    9月26日(四)
    暂无重要数据
    
    9月27日(五)
    暂无重要数据
    
    9月29日(日)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值    
    2145     新西兰建筑许可                                  8月           --         -0.8%
    
    9月30日当周
    
    9月30日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值
    0030     澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                       9月           --         +0.1%
    0000     新西兰NBNZ企业经济信心指数                      9月           --         48.1%
                      企业自身活动指数                                     --         43.3%
    0130     澳洲民间信贷(较前月)                            8月           --         +0.4%
             澳洲房屋信贷(较前月)                                          --         +0.4%
    
    10月1日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值
    0130     澳洲零售销售(较前月)                            8月           --         +0.1%
    0430     澳洲央行利率决定                               10月           --          2.5%
    
    (完)
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