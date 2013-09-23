澳新经济指标预测--9月24日-10月1日****

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月23日当周 9月24日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 8月 43.0 46.2 出口(亿新西兰元) 35.4 38.5 贸易收支(亿新西兰元) 逆差7.43 逆差7.74 贸易收支(亿新西兰元) 截至8月的一年 逆差16.2 逆差16.9 9月25日(三) 暂无重要数据 9月26日(四) 暂无重要数据 9月27日(五) 暂无重要数据 9月29日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰建筑许可 8月 -- -0.8% 9月30日当周 9月30日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 9月 -- +0.1% 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 9月 -- 48.1% 企业自身活动指数 -- 43.3% 0130 澳洲民间信贷(较前月) 8月 -- +0.4% 澳洲房屋信贷(较前月) -- +0.4% 10月1日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲零售销售(较前月) 8月 -- +0.1% 0430 澳洲央行利率决定 10月 -- 2.5% (完)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。