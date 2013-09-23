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亚洲 | 2013年 9月 24日 星期二 06:33 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月23日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             79.82      -0.98      -1.21    2846366
 搜狐                             72.18      +0.12      +0.17    1610555
 网易                             72.77      -1.33      -1.79     804066
 百度                            149.26      +3.01      +2.06    3128146
 亚信科技                         11.59      -0.05      -0.43     174624
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     17.65      +0.34      +1.96    1826410
 联电                              2.06      +0.09      +4.57     243703
 日月光                            4.58      -0.02      -0.43     247942
 硅品精密                          5.90      +0.14      +2.43     659261
 和信超媒体                        0.98      +0.00      +0.00      65720
 友达                              3.80      -0.01      -0.26     106707
 中华电信                         31.95      -0.01      -0.03      21483
 台湾国际航电                     43.55      -0.06      -0.14    1352538
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         57.04      +0.24      +0.42     101219
 中国联通                         16.23      -0.06      -0.37      65939
 中国电信                         52.11      -0.86      -1.62      17623
 中芯国际                          3.61      +0.11      +3.14      34181
 电讯盈科                          4.41      +0.04      +0.92       9612
 
    (完)
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