更新版 -《全球汇市》欧元下滑，受欧洲央行总裁德拉吉言论影响

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3492 1.3522 -0.22 +2.26 1.3194 美元/日圆 98.82 99.30 -0.48 +13.93 86.74 欧元/日圆 133.35 134.28 -0.69 +16.51 114.45 美元/瑞郎 0.9108 0.9101 +0.08 -0.51 0.9155 英镑/美元 1.6041 1.6004 +0.23 -1.29 1.6251 美元/加元 1.0281 1.0304 -0.22 +3.63 0.9921 澳元/美元 0.9429 0.9393 +0.38 -9.28 1.0393 欧元/瑞郎 1.2291 1.2312 -0.17 +1.79 1.2075 欧元/英镑 0.8406 0.8442 -0.43 +3.60 0.8114 新西兰元/美元 0.8370 0.8362 +0.10 +1.05 0.8283 美元/挪威克朗 5.9160 5.9332 -0.29 +6.35 5.5630 欧元/挪威克朗 7.9837 8.0228 -0.49 +8.77 7.3403 美元/瑞典克朗 6.3855 6.3590 +0.42 -1.74 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6215 8.6110 +0.12 +0.51 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基 准计算。 (完)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。