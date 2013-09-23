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亚洲 | 2013年 9月 24日 星期二 06:38 BJT

更新版 -《全球汇市》欧元下滑，受欧洲央行总裁德拉吉言论影响

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                           1.3492     1.3522      -0.22      +2.26     1.3194
 美元/日圆                            98.82      99.30      -0.48     +13.93      86.74
 欧元/日圆                           133.35     134.28      -0.69     +16.51     114.45
 美元/瑞郎                           0.9108     0.9101      +0.08      -0.51     0.9155
 英镑/美元                           1.6041     1.6004      +0.23      -1.29     1.6251
 美元/加元                           1.0281     1.0304      -0.22      +3.63     0.9921
 澳元/美元                           0.9429     0.9393      +0.38      -9.28     1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2291     1.2312      -0.17      +1.79     1.2075
 欧元/英镑                           0.8406     0.8442      -0.43      +3.60     0.8114
 新西兰元/美元                       0.8370     0.8362      +0.10      +1.05     0.8283
 美元/挪威克朗                       5.9160     5.9332      -0.29      +6.35     5.5630
 欧元/挪威克朗                       7.9837     8.0228      -0.49      +8.77     7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.3855     6.3590      +0.42      -1.74     6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.6215     8.6110      +0.12      +0.51     8.5777
                                                                                       
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基
 准计算。
 (完)
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