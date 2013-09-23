《综述》美联储目前仍须实施经济刺激，但今年稍晚可削减规模--杜德利

费希尔表示，对于每月继续购买450亿美元公债和400亿美元抵押贷款支持债券(MBS)，11比1的投票结果并没有反映他及其同事作出的这一“势均力敌而且艰难的”决定。他今年没有在美联储政策委员会的投票权。

他称，他支持的是缩减公债而非MBS的购买规模，因为他发现房地产业出现了一些“回暖”。他认为，购买公债并没有促进企业招聘，但购买MBS有助于房地产业。

属于中间派的亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，美国就业市场尚未复苏。他今年也没有投票权。

“我们已经取得了很多进步，但美联储在可以宣布实现就业最大化的目标之前，还有一段路要走。”他指的是国会赋予美联储的双重使命：实现就业最大化和保持物价稳定。

洛克哈特未对美联储上周的政策决定具体表态。但他表示，只要“通胀率处于低位并保持稳定”，货币政策就可以通过引导利率以有利水平扶助经济。

但他也明确表示，美联储只能做这么多，余下的要靠其他政府官员出谋划策去改善经济状况。