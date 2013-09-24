美国与加拿大经济指标预测--9月24日-10月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 9月23日当周 9月24日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月21日当周 -- -1.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 +0.6% -0.6% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月21日当周 -- +3.4% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 7月 -- +0.7% (较上年同期) -- +7.7% 1300 美国房屋价格指数 7月 -- 203.4 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 7月 +0.8% +0.9% 地区房价指数(较前月) (较上年同期) +12.4% +12.1% 1400 美国消费者信心指数 9月 79.9 81.5 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 9月 -- 正14 9月25日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 9月20日当周 -- 428.2 再融资指数 -- 1,801.7 1230 美国耐久财(耐用品)订单 8月 持平 -7.4% 扣除运输的耐久财订单 +1.0% -0.8% 扣除国防的耐久财订单 -- -6.9% 扣除飞机的非国防资本财订单 +1.9% -4.0% 1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 42.0 39.4 9月26日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国企业获利 第二季修正值 +4.2% +4.2% 1230 美国实质国内生产总值(GDP) 第二季终值 +2.6% +2.5% 最终销售 +1.9% +1.9% GDP隐性平减指数 +0.7% +0.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 持平 持平 核心PCE物价指数 +0.8% +0.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月21日当周 32.5 30.9 初请失业金人数四周均值(万人) -- 31.475 续请失业金人数(万人) 9月14日当周 284.0 278.7 1400 美国成屋待完成销售 8月 -1.0% -1.3% 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 9月 -- 正8 -- 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 -- 91.8 9月27日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0400 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 8月 -- +1.4% 1230 美国实质个人支出 8月 -- 持平 个人所得 +0.4% +0.1% 个人消费 +0.3% +0.1% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- +0.1% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2% 1355 路透/密西根大学消费者信心指数 9月终值 78.0 76.8 消费者现况指数 92.0 91.8 消费者预期指数 68.5 67.2 1430 美国ECRI一周领先指标 9月20日当周 -- 132.4 9月30日当周 9月30日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大GDP(较前月) 7月 -- -0.5% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.4% 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 8月 -- 95.8 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 54.0 53.0 1430 美国达拉斯联储制造业指数 9月 -- 5.0 10月1日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0400 美国整体汽车销售年率(万辆) 9月 1,600 1,602 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月28日当周 -- -- 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月28日当周 -- -- 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 52.8 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 9月 -- 52.1 1400 美国建筑支出(较前月) 8月 +0.5% +0.6% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 55.8 55.7 美国ISM制造业投入物价分项指数 55.0 54.0 美国ISM制造业就业分项指数 -- 53.3 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 63.2 (完)