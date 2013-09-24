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市场报道 | 2013年 9月 24日 星期二 08:12 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月24日-10月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    9月23日当周

    9月24日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值
    1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            9月21日当周        --      -1.6%
    1230     加拿大零售销售(较前月)                             7月     +0.6%      -0.6%
    1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          9月21日当周        --      +3.4%
    1300     美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)           7月        --      +0.7%
                                         (较上年同期)                      --      +7.7%
    1300     美国房屋价格指数                                   7月        --      203.4
    1300     美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会          7月     +0.8%      +0.9%
                                  地区房价指数(较前月)
                                          (较上年同期)                 +12.4%     +12.1%
    1400     美国消费者信心指数                                 9月      79.9       81.5
    1400     美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                   9月        --       正14
    
    9月25日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值
    1100     美国抵押贷款市场指数                       9月20日当周        --      428.2
                       再融资指数                                          --    1,801.7
    1230     美国耐久财(耐用品)订单                             8月      持平      -7.4%
                 扣除运输的耐久财订单                                   +1.0%      -0.8%
                 扣除国防的耐久财订单                                      --      -6.9%
                 扣除飞机的非国防资本财订单                             +1.9%      -4.0%
    1400     美国新屋销售年率(万户)                             8月      42.0       39.4
    
    9月26日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值
    1230     美国企业获利                              第二季修正值     +4.2%      +4.2%
    1230     美国实质国内生产总值(GDP)                   第二季终值     +2.6%      +2.5%
                 最终销售                                               +1.9%      +1.9%
                 GDP隐性平减指数                                        +0.7%      +0.7%
                 个人消费支出(PCE)物价指数                               持平       持平
                 核心PCE物价指数                                        +0.8%      +0.8%
    1230     美国一周初请失业金人数(万人)               9月21日当周      32.5       30.9
                 初请失业金人数四周均值(万人)                              --     31.475
                 续请失业金人数(万人)                   9月14日当周     284.0      278.7  
    1400     美国成屋待完成销售                                 8月     -1.0%      -1.3%
    1500     美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                   9月        --        正8
     --      美国建筑许可年率(万户)                       8月修正值        --       91.8
    
    9月27日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值
    0400     美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数                  8月        --      +1.4%
    1230     美国实质个人支出                                   8月        --       持平
                 个人所得                                               +0.4%      +0.1%
                 个人消费                                               +0.3%      +0.1%
                 个人消费支出(PCE)物价指数                                 --      +0.1%
                 核心PCE物价指数(较前月)                                +0.1%      +0.1%
                 核心PCE物价指数(较上年同期)                               --      +1.2%
    1355     路透/密西根大学消费者信心指数                  9月终值      78.0       76.8
                            消费者现况指数                               92.0       91.8
                            消费者预期指数                               68.5       67.2
    1430     美国ECRI一周领先指标                       9月20日当周        --      132.4
    
    
    9月30日当周
        
    9月30日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值
    1230     加拿大GDP(较前月)                                  7月        --      -0.5%
    1230     加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                  8月        --      +0.3%
                                  (较上年同期)                             --      +1.4%
    1230     美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数             8月        --       95.8
    1345     美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      9月      54.0       53.0
    1430     美国达拉斯联储制造业指数                           9月        --        5.0
    
    10月1日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值
    0400     美国整体汽车销售年率(万辆)                         9月     1,600      1,602
    1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            9月28日当周        --         --
    1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          9月28日当周        --         --
    1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            9月终值        --       52.8
    1330     加拿大RBC经季节调整制造业PMI                       9月        --       52.1
    1400     美国建筑支出(较前月)                               8月     +0.5%      +0.6%
    1400     美国供应管理协会(ISM)制造业指数                    9月      55.8       55.7
             美国ISM制造业投入物价分项指数                               55.0       54.0
             美国ISM制造业就业分项指数                                     --       53.3
             美国ISM制造业新订单分项指数                                   --       63.2  
    (完)
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